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Espreso.tvОбществоВ Запорожской области расстреляли заместителя председателя ОТГ, - СМИ

В Запорожской области расстреляли заместителя председателя ОТГ, - СМИ


фото: 0619.ua
В среду, 18 сентября, в Запорожской области неизвестный расстрелял заместителя главы Якимовской ОТГ Дмитрия Кириллова

Об этом сообщает запорожское издание 061 со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что утром на пороге поселкового совета был застрелен заместитель председателя ОТГ. 42-летний Кириллов шел на работу и как раз заходил в здание совета.

Кириллов курировал гуманитарным направлением.

По неофициальной информации, стрелявший был в маске. Полиция пока не комментирует этот инцидент.

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