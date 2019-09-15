Волкер пообещал не подталкивать Украину к выборам на Донбассе на условиях России

15 сентября, 2019, 22:06

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер, заверил, что Украину не будут подталкивать к выборам на Донбассе, пока продолжается российская оккупация

Об этом сообщает ТСН.

"Я не вижу сценария, когда Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными. Реализация "формулы Штайнмайера" возможна только после того, как выборы состоятся", - сказал Волкер

По его словам, Франция и Германия также не видят возможностей для местных выборов в среде, которую контролируют российские силы.

"Я часто общаюсь со своими французскими и немецкими коллегами, и знаю, что они не видят возможностей для местных выборов в среде, которую до сих пор контролируют российские силы", - заверил Волкер.

Спецпредставитель США подчеркнул, что для того, чтобы "формула Штайнмайера" была реализована, нужно прежде всего, чтобы Россия вывела войска.

"Формула Штайнмайера" начинается с выборов, но сначала мы должны прийти к этой точке, чтобы были свободные выборы", - сказал Волкер.

Комментируя возможное снятие санкций с России, спецпредставитель США заверил, что санкции, введенные за оккупацию Крыма, будут оставаться настолько долго, насколько Россия будет продолжать оккупацию полуострова.

При этом он отметил, что если Россия будет выполнять Минские соглашения то США будут рассматривать ослабление санкций, введенных за их невыполнение.

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