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Espreso.tvМирПремьер Чехии встретится с Зеленским на следующей неделе

Премьер Чехии встретится с Зеленским на следующей неделе


фото: atvbl
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что планирует на следующей неделе в Нью-Йорке провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским
Об этом глава чешского правительства заявил во время встречи с Президентом Чехии Милош Земан в Ланах, сообщает Radio Praha .

"На следующей неделе я отправляюсь вместо президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где есть запланированную встречу с Президентом Владимиром Зеленским", - сказал Бабиш.

Следует подчеркнуть, что ранее посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис выразил надежду относительно визита Бабиша в Киев.

Напомним, лица из числа руководства т.н. "Всемирного Совета Подкарпатских русинов" недавно встретились с президентом Чешской Республики Милошом Земаном, что также вызвало протест со стороны Киева.

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