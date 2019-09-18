Премьер Чехии встретится с Зеленским на следующей неделе

"На следующей неделе я отправляюсь вместо президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где есть запланированную встречу с Президентом Владимиром Зеленским", - сказал Бабиш.

Следует подчеркнуть, что ранее посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис выразил надежду относительно визита Бабиша в Киев.

Напомним, лица из числа руководства т.н. "Всемирного Совета Подкарпатских русинов" недавно встретились с президентом Чешской Республики Милошом Земаном, что также вызвало протест со стороны Киева.