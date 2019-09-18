Премьер Чехии встретится с Зеленским на следующей неделе
18 сентября, 2019, 10:16
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что планирует на следующей неделе в Нью-Йорке провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским
Об этом глава чешского правительства заявил во время встречи с Президентом Чехии Милош Земан в Ланах, сообщает Radio Praha .
"На следующей неделе я отправляюсь вместо президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где есть запланированную встречу с Президентом Владимиром Зеленским", - сказал Бабиш.
Следует подчеркнуть, что ранее посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис выразил надежду относительно визита Бабиша в Киев.
Напомним, лица из числа руководства т.н. "Всемирного Совета Подкарпатских русинов" недавно встретились с президентом Чешской Республики Милошом Земаном, что также вызвало протест со стороны Киева.
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