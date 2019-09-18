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Espreso.tvСпортОт неизлечимой болезни умер обладатель Суперкубка УЕФА

От неизлечимой болезни умер обладатель Суперкубка УЕФА


фото: twitter
После продолжительной болезни скончался известный нидерландский футболист Фернандо Риксен, который выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА

Об этом сообщает шотландский клуб "Рейнджерс" в twitter.

"Рейнджерс" глубоко опечален известием о том, что бывший игрок команды Фернандо Риксен умер утром после битвы с тяжелой болезнью", - говорится в сообщении команды из Глазго.

43-летний Риксен с 2013 года боролся с амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, что приводит к параличу и атрофии мышц. Из-за болезни экс-футболист был длительное время прикован к постели и потерял способность говорить.

Риксен в составе российского "Зенита" стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008 году. Также футболист выступал за голландские "Фортуну" и АЗ "Алкмар".

На счету защитника 12 матчей в составе сборной Нидерландов.

  • В июне смертельно больной экс-футболист сборной Нидерландов Фернандо Риксен объявил, что 28 июня в последний раз появится на публике, чтобы попрощаться с фанами .
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