Смертельно больной футболист сделал заявление относительно эвтаназии
Об этом сообщил автор биографии Риксена Винсент де Врей в twitter.
Бывший полузащитник голландского АЗ, шотландского "Рейнджерс" и российского "Зенита" Фернандо Риксен заявил, что 28 июня станет его последним вечером. Поскольку 42-летний нидерландский футболист с 2013 года борется с неизлечимым боковым амиотрофическим склерозом, СМИ предположили, что итогом этого вечера станет эвтаназия. Однако, Риксен опроверг эту информацию.
"Хочу подчеркнуть, что 28 июня состоится мое последнее публичное выступление. Другими словами, у меня нет намерения сделать это моим последним днем в жизни Я буду продолжать борьбу, просто буду делать это вне света камер", - цитирует Риксена Винсент де Врей.
Билеты на мероприятие "Вечер с Фернандо Риксеном" будут стоить 70 евро. Его посетят бывшие футболисты, известный телеведущий Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.
Фернандо Риксен сыграл 12 матчей за сборную Нидерландов.
Fernando Ricksen: "I would like to emphasize on the fact that June 28th will be my final public appearance. In other words: I do NOT have the intention to make it my final day. I will continue fighting, the rest of the battling is just going to happen out of the limelights. "- Vincent de Vries (@therealvdv) 10 июня 2019
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