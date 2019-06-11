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Espreso.tvСпортСмертельно больной футболист сделал заявление относительно эвтаназии

Смертельно больной футболист сделал заявление относительно эвтаназии


фото: twitter
Смертельно больной экс-футболист сборной Нидерландов Фернандо Риксен объявил, что 28 июня в последний раз появится на публике, чтобы попрощаться с фанами, а не прибегать к эвтаназии

Об этом сообщил автор биографии Риксена Винсент де Врей в twitter.

Бывший полузащитник голландского АЗ, шотландского "Рейнджерс" и российского "Зенита" Фернандо Риксен заявил, что 28 июня станет его последним вечером. Поскольку 42-летний нидерландский футболист с 2013 года борется с неизлечимым боковым амиотрофическим склерозом, СМИ предположили, что итогом этого вечера станет эвтаназия. Однако, Риксен опроверг эту информацию.

"Хочу подчеркнуть, что 28 июня состоится мое последнее публичное выступление. Другими словами, у меня нет намерения сделать это моим последним днем ​​в жизни Я буду продолжать борьбу, просто буду делать это вне света камер", - цитирует Риксена Винсент де Врей.

Билеты на мероприятие "Вечер с Фернандо Риксеном" будут стоить 70 евро. Его посетят бывшие футболисты, известный телеведущий Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.

Фернандо Риксен сыграл 12 матчей за сборную Нидерландов.

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