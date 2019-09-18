Операция на мосту Метро: появилось видео из полицейского дрона

18 сентября, 2019, 19:11

Появилось видео из полицейского квадракоптера во время операции на мосту Метро

Видео распространили "Киев Оперативный".

Появилось видео с полицейского дрона во время операции на мосту Метро.

Недавно преступник добровольно сдал в полицию килограмм взрывчатки и большое количество патронов. Личность вора была установлена сразу - Алексей Белько.

Все руководство полиции здесь. Сейчас взрывотехники проверяют мост.