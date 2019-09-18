Операция на мосту Метро: появилось видео из полицейского дрона
18 сентября, 2019, 19:11
Появилось видео из полицейского квадракоптера во время операции на мосту Метро
Видео распространили "Киев Оперативный".
Появилось видео с полицейского дрона во время операции на мосту Метро.
Недавно преступник добровольно сдал в полицию килограмм взрывчатки и большое количество патронов. Личность вора была установлена сразу - Алексей Белько.
Все руководство полиции здесь. Сейчас взрывотехники проверяют мост.
- Напомним, в Киеве мужчина, который угрожает полиции взорвать мост Метро, стреляет из автомата в воздух
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