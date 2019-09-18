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Espreso.tvОбществоМинирование моста Метро в Киеве: появились фото спецоперации

Минирование моста Метро в Киеве: появились фото спецоперации

Обнародованные фото спецоперации, проводимой киевской полицией на мосту Метро

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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