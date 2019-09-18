Минирование моста Метро в Киеве: появились фото спецоперации
18 сентября, 2019, 18:43
Обнародованные фото спецоперации, проводимой киевской полицией на мосту Метро
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
- Ранее поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его .
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