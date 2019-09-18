Минер моста Метро хотел встретиться со своей девушкой

18 сентября, 2019, 21:00

Мужчина, угрожавший взорвать мост в Киеве, во время переговоров с полицией требовал встречи со своей девушкой

Об этом сказал на брифинге по итогам задержания преступника, глава полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает УП.

"Был установлен его телефон. Мы с ним связались, лично я и наш психолог... На контакты он не шел, требовал переговорить со своей девушкой, но никаких разумных требований, никаких связных мыслей от него не было", - заявил Корищенко

Глава полиции добавил, что после этого было принято решение брать преступника штурмом.