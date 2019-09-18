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Espreso.tvОбществоМинер моста Метро хотел встретиться со своей девушкой

Минер моста Метро хотел встретиться со своей девушкой

Мужчина, угрожавший взорвать мост в Киеве, во время переговоров с полицией требовал встречи со своей девушкой

Об этом сказал на брифинге по итогам задержания преступника, глава полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает УП.

"Был установлен его телефон. Мы с ним связались, лично я и наш психолог... На контакты он не шел, требовал переговорить со своей девушкой, но никаких разумных требований, никаких связных мыслей от него не было", - заявил Корищенко

Глава полиции добавил, что после этого было принято решение брать преступника штурмом.

  • Отметим, террористу с моста Метро грозит пожизненное заключение.
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