Минер моста Метро хотел встретиться со своей девушкой
18 сентября, 2019, 21:00
Мужчина, угрожавший взорвать мост в Киеве, во время переговоров с полицией требовал встречи со своей девушкой
Об этом сказал на брифинге по итогам задержания преступника, глава полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает УП.
"Был установлен его телефон. Мы с ним связались, лично я и наш психолог... На контакты он не шел, требовал переговорить со своей девушкой, но никаких разумных требований, никаких связных мыслей от него не было", - заявил Корищенко
Глава полиции добавил, что после этого было принято решение брать преступника штурмом.
- Отметим, террористу с моста Метро грозит пожизненное заключение.
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