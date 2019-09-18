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Espreso.tvОбществоДжонсон выполнит решение суда о приостановлении работы парламента, - СМИ

Джонсон выполнит решение суда о приостановлении работы парламента, - СМИ


фото: reuters
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон выполнит решение Верховного суда Великобритании, если тот признает незаконным прекращение работы парламента на пять недель
Об этом сообщает Independent.

"Председатель правительства Великобритании Борис Джонсон исполнит решение Верховного суда, если он признает совет Джонсона королеве остановить работу парламента на пять недель незаконным", - говорится в сообщении.

Давая официальное обязательство от имени Джонсона, генеральный адвокат Шотландии лорд Кин заявил, что премьер-министр "сделает надлежащие шаги" в случае соответствующего решения суда. Однако он не исключил, что глава правительства может посоветовать королю остановить работу парламента во второй раз.

Лорд Кин заявил об этом в разговоре с лордом Керри, одним из 11 судей, которые слушают дело о законности временной остановки работы парламента.

Как сообщалось, Верховный суд Великобритании рассмотрит две апелляции и окончательно решит, имел ли право премьер остановить на пять недель работу парламента.

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