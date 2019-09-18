Джонсон выполнит решение суда о приостановлении работы парламента, - СМИ

"Председатель правительства Великобритании Борис Джонсон исполнит решение Верховного суда, если он признает совет Джонсона королеве остановить работу парламента на пять недель незаконным", - говорится в сообщении.

Давая официальное обязательство от имени Джонсона, генеральный адвокат Шотландии лорд Кин заявил, что премьер-министр "сделает надлежащие шаги" в случае соответствующего решения суда. Однако он не исключил, что глава правительства может посоветовать королю остановить работу парламента во второй раз.

Лорд Кин заявил об этом в разговоре с лордом Керри, одним из 11 судей, которые слушают дело о законности временной остановки работы парламента.

Как сообщалось, Верховный суд Великобритании рассмотрит две апелляции и окончательно решит, имел ли право премьер остановить на пять недель работу парламента.