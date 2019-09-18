дякуюВятровичу: киевлян зовут почтить экс-главу Украинского института нацпамяти

18 сентября, 2019, 15:31

Активисты 18 сентября устроят акцию "Дякую Вятровичу", чтобы провести с должности экс-главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича

Об этом сообщает Новинарня.

Акция планируется на 18:00 у здания УИНП (г.. Киев, ул. Липская, 16).

"Друзья, многие уже видели, что сегодня Владимир Вятрович уходит с должности главы Украинского института национальной памяти. Я считаю, что это именно тот случай, когда государственного служащего есть за что поблагодарить и надо это сделать, продолжив новую для общества традицию. Поэтому кто хочет присоединиться - давайте сегодня в 18:00, возле офиса Института, на Липской, 16", - пишет в соцсети один из активистов.

Также организаторы призывают писать статусы с хэштегом #дякуюВятровичу.