#дякуюВятровичу: киевлян зовут почтить экс-главу Украинского института нацпамяти
18 сентября, 2019, 15:31
Активисты 18 сентября устроят акцию "Дякую Вятровичу", чтобы провести с должности экс-главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича
Об этом сообщает Новинарня.
Акция планируется на 18:00 у здания УИНП (г.. Киев, ул. Липская, 16).
"Друзья, многие уже видели, что сегодня Владимир Вятрович уходит с должности главы Украинского института национальной памяти. Я считаю, что это именно тот случай, когда государственного служащего есть за что поблагодарить и надо это сделать, продолжив новую для общества традицию. Поэтому кто хочет присоединиться - давайте сегодня в 18:00, возле офиса Института, на Липской, 16", - пишет в соцсети один из активистов.
Также организаторы призывают писать статусы с хэштегом #дякуюВятровичу.
- Напомним, что Владимир Вятрович ушел с поста после пяти с половиной лет работы во главе УИНП. Об этом он объявил сегодня, 18 сентября.
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