Известный форвард сменил игровой номер в честь дочери
13 сентября, 2019, 14:29
Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин признался, что сменил номер в честь дочери
Об этом сообщает Sky Sports.
Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин рассказал, что по возвращении в "Ювентус" сменил игровой номер в честь дня рождения дочери.
"Это был мой выбор, никто не заставлял меня отказываться от "девятки". Просто я взял 21-й номер, так как в этот день родилась моя дочь. Она присутствует на моих играх и приносит мне удачу", - признался нападающий.
Прошлый сезон 31-летний аргентинец провел в аренде, сначала в "Милане", а позже в "Челси", в целом провел 40 матчей, забил 13 голов и отдал 3 ассиста.
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