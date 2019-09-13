Известный форвард сменил игровой номер в честь дочери

13 сентября, 2019, 14:29

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин признался, что сменил номер в честь дочери

Об этом сообщает Sky Sports.

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин рассказал, что по возвращении в "Ювентус" сменил игровой номер в честь дня рождения дочери.

"Это был мой выбор, никто не заставлял меня отказываться от "девятки". Просто я взял 21-й номер, так как в этот день родилась моя дочь. Она присутствует на моих играх и приносит мне удачу", - признался нападающий.

Прошлый сезон 31-летний аргентинец провел в аренде, сначала в "Милане", а позже в "Челси", в целом провел 40 матчей, забил 13 голов и отдал 3 ассиста.