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Espreso.tvСпортЗнаменитый голкипер Касильяс рассказал, как чувствует себя после инфаркта

Знаменитый голкипер Касильяс рассказал, как чувствует себя после инфаркта


фото: twitter
Испанский вратарь португальского "Порту" Икер Касильяс рассказал о реабилитации после перенесенного инфаркта

Об этом Касильяс написал в twitter.

По словам экс-голкипера мадридского "Реала", восстановление пока идет медленно, но Касильяс заверил, что намерен выиграть этот бой.

"Восстановление идет медленно, но так и должно быть. Спокойно, постепенно, медленно. Все барьеры обязательно будут преодолены. Никаких препятствий больше нет. Мой ум должен оставаться чистым - не хочу становиться примером чего-то, форсировать восстановление. Давайте я просто продолжу этот бой - и все", - написал Касильяс.

Ранее сообщалось, что Икер Касильяс получит административную должность в "Порту". Однако сам вратарь пока не собирается завершать профессиональную карьеру игрока.

  • Напомним, 1 мая у бывшего голкипера "Реала" Икера Касильяса случился инфаркт миокарда во время тренировки "Порту".
  • 8 августа легендарный Икер Касильяс, который весной перенес инфаркт, попал в заявку португальского "Порту" на новый сезон.
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