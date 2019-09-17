Знаменитый голкипер Касильяс рассказал, как чувствует себя после инфаркта
Об этом Касильяс написал в twitter.
По словам экс-голкипера мадридского "Реала", восстановление пока идет медленно, но Касильяс заверил, что намерен выиграть этот бой.
"Восстановление идет медленно, но так и должно быть. Спокойно, постепенно, медленно. Все барьеры обязательно будут преодолены. Никаких препятствий больше нет. Мой ум должен оставаться чистым - не хочу становиться примером чего-то, форсировать восстановление. Давайте я просто продолжу этот бой - и все", - написал Касильяс.
Ранее сообщалось, что Икер Касильяс получит административную должность в "Порту". Однако сам вратарь пока не собирается завершать профессиональную карьеру игрока.
Todo va despacio pero tiene que ser así. Calma y avanzando poco a poco. Todas las barreras se tienen que superar. No hay obstáculo. Tú mente debe estar limpia. No quiero ser ejemplo de nada. Sigamos con esta pelea !! pic.twitter.com/tA3T9bdADt- Iker Casillas (@IkerCasillas) September 16, 2019
- Напомним, 1 мая у бывшего голкипера "Реала" Икера Касильяса случился инфаркт миокарда во время тренировки "Порту".
- 8 августа легендарный Икер Касильяс, который весной перенес инфаркт, попал в заявку португальского "Порту" на новый сезон.
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