Знаменитый голкипер Касильяс рассказал, как чувствует себя после инфаркта

17 сентября, 2019, 14:00

Испанский вратарь португальского "Порту" Икер Касильяс рассказал о реабилитации после перенесенного инфаркта

Об этом Касильяс написал в twitter.

По словам экс-голкипера мадридского "Реала", восстановление пока идет медленно, но Касильяс заверил, что намерен выиграть этот бой.

"Восстановление идет медленно, но так и должно быть. Спокойно, постепенно, медленно. Все барьеры обязательно будут преодолены. Никаких препятствий больше нет. Мой ум должен оставаться чистым - не хочу становиться примером чего-то, форсировать восстановление. Давайте я просто продолжу этот бой - и все", - написал Касильяс.

Ранее сообщалось, что Икер Касильяс получит административную должность в "Порту". Однако сам вратарь пока не собирается завершать профессиональную карьеру игрока.

Todo va despacio pero tiene que ser así. Calma y avanzando poco a poco. Todas las barreras se tienen que superar. No hay obstáculo. Tú mente debe estar limpia. No quiero ser ejemplo de nada. Sigamos con esta pelea !! pic.twitter.com/tA3T9bdADt - Iker Casillas (@IkerCasillas) September 16, 2019