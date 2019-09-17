В Афганистане во время выступления президента взорвалась бомба: десятки убитых и раненых
17 сентября, 2019, 12:56
В афганском Чарикаре (провинция Парван) произошел взрыв во время предвыборного митинга президента Афганистана Ашрафа Гани
Об этом сообщает телеканал Tolo News.
Сообщается, что в результате взрыва погибли не менее 24 человек, еще более трех десятков получили ранения. Президент в результате теракта не пострадал. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
Напомним, в результате взрыва в столице Афганистана в начале сентября по меньшей мере 16 человек погибли и около 120 получили ранения.
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