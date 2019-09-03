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Espreso.tvМирВ Кабуле прогремел взрыв: 16 погибших, 119 раненых

В Кабуле прогремел взрыв: 16 погибших, 119 раненых


фото: REUTERS
В результате взрыва в столице Афганистана по меньшей мере 16 человек погибли и около 120 получили ранения
Об этом сообщает Радио Свобода .

"По меньшей мере 16 гражданских жителей погибли, еще 119 были ранены в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле 2 сентября, ответственность за который взяла группировка" Талибан "", - говорится в сообщении.

По данным Министерства внутренних дел Афганистана, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвали в районе Кабула, где расположены офисы иностранных гуманитарных организаций и международных учреждений. Кроме того, в нападении участвовали вооруженные боевики, добавили в министерстве.

Нападение произошло в тот же день, когда специальный представитель США по мирным переговорам в Афганистане Залмай Халилзад сообщил, что представители "Талибана" "в целом" согласовали вариант мирного соглашения с Соединенными Штатами. В частности, по его словам, талибы согласились не предоставлять на подконтрольной им территории убежище террористам, которые нападают на США или их союзников.

В то же время Халилзад подчеркнул, что мирные договоренности с "Талибаном", для достижения которых потребовалось восемь раундов переговоров, не являются окончательными, пока их не согласует президент США Дональд Трамп.

Движение "Талибан" как предпосылку мирных переговоров непосредственно с властями Афганистана называет полный вывод из страны всех иностранных войск. Сейчас этих войск, главным образом американских, в рамках учебной, вспомогательной и консультационной миссии под руководством НАТО в Афганистане находится около 20 тыс. В отдельных случаях некоторые американские силы привлекаются и к контртеррористическим операциям.

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