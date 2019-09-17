В Афганистане подорвался террорист-смертник, 22 погибших
17 сентября, 2019, 19:08
В столице Афганистана Кабуле прогремел второй взрыв за сутки
Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
В Кабуле 17 сентября, в результате второго за сутки взрыва, погибли 22 человека, еще по меньшей мере 38 получили ранения.
Взрыв произошел примерно в час дня на площади Масуда, недалеко от здания Министерства обороны страны.
По данным афганского МВД, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
- В этот же день, 17 сентября, в афганском Чарикаре (провинция Парван) произошел взрыв во время предвыборного митинга президента Афганистана Ашрафа Гани.
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