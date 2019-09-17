В Афганистане подорвался террорист-смертник, 22 погибших

17 сентября, 2019, 19:08

В столице Афганистана Кабуле прогремел второй взрыв за сутки

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

В Кабуле 17 сентября, в результате второго за сутки взрыва, погибли 22 человека, еще по меньшей мере 38 получили ранения.

Взрыв произошел примерно в час дня на площади Масуда, недалеко от здания Министерства обороны страны.

По данным афганского МВД, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.