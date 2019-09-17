Украинский фильм "Посторонний" попал в конкурсную программу кинофестиваля в США
Об этом сообщает пресс служба Госкино.
Это уже второй международный кинофестиваль, на который приглашена картина "Посторонний". Мировая премьера созданной при поддержке Госкино ленты состоится 21 сентября в конкурсной программе Seoul International Film Festival в Южной Корее.
Автором сценария и режиссером фильма является Дмитрий Томашпольский, спродюсировала картину Елена Демьяненко. В главных ролях снялись Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.
По сюжету, команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужной ванны. Каким образом эти дела связаны и какое отношение к ним имеет кукла с живыми волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела. А еще - ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.
Фото: Facebook фильма "Посторонний"
В украинском кинопрокате фильм "Посторонний" ожидается в 2020 году.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019