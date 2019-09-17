Украинский фильм "Посторонний" попал в конкурсную программу кинофестиваля в США

17 сентября, 2019, 12:36

Фильм Дмитрия Томашпольского "Посторонний" отобран в конкурсную программу Fargo Fantastic Film Festival, который состоится 26-29 сентября в городе Фарго, Северная Дакота

Об этом сообщает пресс служба Госкино.

Это уже второй международный кинофестиваль, на который приглашена картина "Посторонний". Мировая премьера созданной при поддержке Госкино ленты состоится 21 сентября в конкурсной программе Seoul International Film Festival в Южной Корее.

Автором сценария и режиссером фильма является Дмитрий Томашпольский, спродюсировала картину Елена Демьяненко. В главных ролях снялись Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

По сюжету, команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужной ванны. Каким образом эти дела связаны и какое отношение к ним имеет кукла с живыми волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела. А еще - ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.

Фото: Facebook фильма "Посторонний"

В украинском кинопрокате фильм "Посторонний" ожидается в 2020 году.