Суд обязал ГБР расследовать финансирование Портновым президентской кампании Зеленского

17 сентября, 2019, 09:59

Шевченковский суд обязал Государственное бюро расследований внести в единый реестр досудебных расследований заявление о финансировании экс-заместителем главы АП времен Януковича Андреем Портновым президентской кампании Владимира Зеленского

Об этом сообщила народный депутат Верховной Рады VIII созыва Татьяна Чорновол в Facebook.

"ГБР будет расследовать факты финансирования Портновым кандидата в президенты Зеленского... Речь идет о создании Портновым преступной организации для узурпации власти. В частности, финансирование Портновым через подчиненных лиц кандидата в президенты Зеленского. Это фактически было "подкупом", осуществленным с целью назначения лиц, близких к одиозному чиновнику администрации Януковича, на высокие должности в новой власти", - объяснила Чорновол.

По ее словам, это делалось для того, чтобы якобы назначить близких к Портнову людей на высокие должности.

"В частности, речь идет о назначении люстрированного Андрея Богдана руководителем Офиса президента", - пояснила экс-нардеп.

Ранее Чорновол сообщала, что люди Портнова финансировали президентскую кампанию Зеленского.