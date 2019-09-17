Суд обязал ГБР расследовать финансирование Портновым президентской кампании Зеленского
Об этом сообщила народный депутат Верховной Рады VIII созыва Татьяна Чорновол в Facebook.
"ГБР будет расследовать факты финансирования Портновым кандидата в президенты Зеленского... Речь идет о создании Портновым преступной организации для узурпации власти. В частности, финансирование Портновым через подчиненных лиц кандидата в президенты Зеленского. Это фактически было "подкупом", осуществленным с целью назначения лиц, близких к одиозному чиновнику администрации Януковича, на высокие должности в новой власти", - объяснила Чорновол.
По ее словам, это делалось для того, чтобы якобы назначить близких к Портнову людей на высокие должности.
"В частности, речь идет о назначении люстрированного Андрея Богдана руководителем Офиса президента", - пояснила экс-нардеп.
Ранее Чорновол сообщала, что люди Портнова финансировали президентскую кампанию Зеленского.
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