 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСловакия назвала "Северный поток-2" экономически бесполезным и политически вредным

Словакия назвала "Северный поток-2" экономически бесполезным и политически вредным


фото: yes-ukraine
Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что "Северный поток-2" ненужный и политически вредный

Об этом он сказал в интервью изданию BBC.

Отмечается, что Словакия поддерживает Украину и готова и в дальнейшем поддерживать украинскую транзитную систему.

"Мы уже много лет активно занимаемся этим вопросом. Наша позиция ясна: мы считаем этот проект абсолютно экономически бесполезным и политически вредным. Мы также боремся за то, что если этот Северный поток-2 будет открыт, должна быть гарантия того, чтобы украинскую транзитную систему дальше использовали, потому что иначе было бы совсем нелогично. Зачем нам отходить от того, что у нас есть, что работает хорошо, и вместо того вкладывать деньги во что-то новое? Если "Северный поток-2" станет реальностью, мы хотим, чтобы украинская система продолжала работать", - говорит Лайчак.

Также он добавил, что важно и то, чтобы не было никаких сомнений в надежности украинской системы, потому что иногда слышны голоса, что она нуждается в массивных инвестициях, обновлениях и так далее. То есть техническое состояние и контроль за операциями важны, все должно быть достаточно транспарентным. Это то, что Украина может и должна сделать, чтобы никто не мог использовать какие-то вопросы с украинской стороны как повод, чтобы обойти Украину.

Напомним, прокладка "Северного потока-2" приближается к "тупиковой точке" на границе с Данией.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

17 сентября, 2019 вторник

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать