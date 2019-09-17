Словакия назвала "Северный поток-2" экономически бесполезным и политически вредным

17 сентября, 2019, 13:17

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что "Северный поток-2" ненужный и политически вредный

Об этом он сказал в интервью изданию BBC.

Отмечается, что Словакия поддерживает Украину и готова и в дальнейшем поддерживать украинскую транзитную систему.

"Мы уже много лет активно занимаемся этим вопросом. Наша позиция ясна: мы считаем этот проект абсолютно экономически бесполезным и политически вредным. Мы также боремся за то, что если этот Северный поток-2 будет открыт, должна быть гарантия того, чтобы украинскую транзитную систему дальше использовали, потому что иначе было бы совсем нелогично. Зачем нам отходить от того, что у нас есть, что работает хорошо, и вместо того вкладывать деньги во что-то новое? Если "Северный поток-2" станет реальностью, мы хотим, чтобы украинская система продолжала работать", - говорит Лайчак.

Также он добавил, что важно и то, чтобы не было никаких сомнений в надежности украинской системы, потому что иногда слышны голоса, что она нуждается в массивных инвестициях, обновлениях и так далее. То есть техническое состояние и контроль за операциями важны, все должно быть достаточно транспарентным. Это то, что Украина может и должна сделать, чтобы никто не мог использовать какие-то вопросы с украинской стороны как повод, чтобы обойти Украину.

Напомним, прокладка "Северного потока-2" приближается к "тупиковой точке" на границе с Данией.