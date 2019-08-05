"Барселоне" грозит огромный штраф за трансфер Гризманна
5 августа, 2019, 16:25
"Барселона" вела переговоры с французским форвардом Гризманном не по правилам ФИФА, за что клубу грозит штраф в 80 млн евро
Об этом сообщает El Mundo
В распоряжении издания оказались эксклюзивные отсканированные документы, подтверждающие, что "Барселона" вела переговоры с форвардом Анутаном Гризманном в марте 2019 года.
Правила ФИФА позволяют вести переговоры футболисту с клубом о трансфере в качестве свободного агента за 6 месяцев до окончания контракта с его нынешним клубом.
Теперь мадридский "Атлетико" требует от "Барселоны" дополнительных 80 млн евро, ведь в клубе считают, что француз договорился с каталонцами до момента подписания контракта с отступными в 120 млн евро.
Напомним, что Гризманн перешел в "Барселону" за 120 млн евро.
- Добавим, что ранее "Барселона" провела презентацию Гризмана за закрытой дверью.
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