"Барселоне" грозит огромный штраф за трансфер Гризманна

5 августа, 2019, 16:25

"Барселона" вела переговоры с французским форвардом Гризманном не по правилам ФИФА, за что клубу грозит штраф в 80 млн евро

Об этом сообщает El Mundo

В распоряжении издания оказались эксклюзивные отсканированные документы, подтверждающие, что "Барселона" вела переговоры с форвардом Анутаном Гризманном в марте 2019 года.

Правила ФИФА позволяют вести переговоры футболисту с клубом о трансфере в качестве свободного агента за 6 месяцев до окончания контракта с его нынешним клубом.

Теперь мадридский "Атлетико" требует от "Барселоны" дополнительных 80 млн евро, ведь в клубе считают, что француз договорился с каталонцами до момента подписания контракта с отступными в 120 млн евро.

Напомним, что Гризманн перешел в "Барселону" за 120 млн евро.