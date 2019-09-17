При Офисе президента создали Совет по вопросам свободы слова

17 сентября, 2019, 17:46

В состав Совета вошли 15 членов: 6 представителей СМИ, 6 членов медийных ОО, а также по одному представителю от ОП, союза журналистов и Независимого медиа-профсоюза Украины

Об этом сообщает Детектор Медиа

Членами Совета избраны:

Наталья Влащенко;

Наталья Гуменюк;

Павел Елизаров;

Вадим Миский (программный директор ОО "Детектор медиа", секретарь наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, представитель НСТУ в Раде)

Михаил Ткач;

Данила Яневский - отказался от членства;

Александр Бурмагин;

Диана Дуцик;

Татьяна Лебедева;

Светлана Остапа (заместитель шефредактора "Детектора медиа", председатель наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, представитель ОО "Детектор медиа" в Раде)

Татьяна Попова;

Тарас Шевченко;

Сергей Томиленко (от НСЖУ)

Сергей Штурхецкий (от НМПУ)

Максим Кречетов (от ОПУ).

Состав Совета должен утвердить своим указом президент Украины. Однако пока неизвестно, будет утвержден указом этот состав, или он будет утвержден позже вместе с положением о Совете.

Для избрания состава были созваны учредительное собрание. На них зарегистрировали 33 представителей медиа и 11 представителей медийных ГО. Но не все пришли на встречу.

Совет планирует создавать рекомендации для органов власти по следующим направлениям: безопасность и социальная защита журналистов, саморегуляция и развитие стандартов, противодействие пропаганде и фейкам, доступ к информации, правовое регулирование медиа и развитие региональных медиа.