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Espreso.tvОбществоПри Офисе президента создали Совет по вопросам свободы слова

При Офисе президента создали Совет по вопросам свободы слова


фото: zoryanyy.tv
В состав Совета вошли 15 членов: 6 представителей СМИ, 6 членов медийных ОО, а также по одному представителю от ОП, союза журналистов и Независимого медиа-профсоюза Украины

Об этом сообщает Детектор Медиа

Членами Совета избраны:

  • Наталья Влащенко;
  • Наталья Гуменюк;
  • Павел Елизаров;
  • Вадим Миский (программный директор ОО "Детектор медиа", секретарь наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, представитель НСТУ в Раде)
  • Михаил Ткач;
  • Данила Яневский - отказался от членства;
  • Александр Бурмагин;
  • Диана Дуцик;
  • Татьяна Лебедева;
  • Светлана Остапа (заместитель шефредактора "Детектора медиа", председатель наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, представитель ОО "Детектор медиа" в Раде)
  • Татьяна Попова;
  • Тарас Шевченко;
  • Сергей Томиленко (от НСЖУ)
  • Сергей Штурхецкий (от НМПУ)
  • Максим Кречетов (от ОПУ).

Состав Совета должен утвердить своим указом президент Украины. Однако пока неизвестно, будет утвержден указом этот состав, или он будет утвержден позже вместе с положением о Совете.

Для избрания состава были созваны учредительное собрание. На них зарегистрировали 33 представителей медиа и 11 представителей медийных ГО. Но не все пришли на встречу.

Совет планирует создавать рекомендации для органов власти по следующим направлениям: безопасность и социальная защита журналистов, саморегуляция и развитие стандартов, противодействие пропаганде и фейкам, доступ к информации, правовое регулирование медиа и развитие региональных медиа.

  • Яневский отказался работать в президентском Совете по вопросам свободы слова
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