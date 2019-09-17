При Офисе президента создали Совет по вопросам свободы слова
17 сентября, 2019, 17:46
В состав Совета вошли 15 членов: 6 представителей СМИ, 6 членов медийных ОО, а также по одному представителю от ОП, союза журналистов и Независимого медиа-профсоюза Украины
Об этом сообщает Детектор Медиа
Членами Совета избраны:
- Наталья Влащенко;
- Наталья Гуменюк;
- Павел Елизаров;
- Вадим Миский (программный директор ОО "Детектор медиа", секретарь наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, представитель НСТУ в Раде)
- Михаил Ткач;
- Данила Яневский - отказался от членства;
- Александр Бурмагин;
- Диана Дуцик;
- Татьяна Лебедева;
- Светлана Остапа (заместитель шефредактора "Детектора медиа", председатель наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, представитель ОО "Детектор медиа" в Раде)
- Татьяна Попова;
- Тарас Шевченко;
- Сергей Томиленко (от НСЖУ)
- Сергей Штурхецкий (от НМПУ)
- Максим Кречетов (от ОПУ).
Состав Совета должен утвердить своим указом президент Украины. Однако пока неизвестно, будет утвержден указом этот состав, или он будет утвержден позже вместе с положением о Совете.
Для избрания состава были созваны учредительное собрание. На них зарегистрировали 33 представителей медиа и 11 представителей медийных ГО. Но не все пришли на встречу.
Совет планирует создавать рекомендации для органов власти по следующим направлениям: безопасность и социальная защита журналистов, саморегуляция и развитие стандартов, противодействие пропаганде и фейкам, доступ к информации, правовое регулирование медиа и развитие региональных медиа.
- Яневский отказался работать в президентском Совете по вопросам свободы слова
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