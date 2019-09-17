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Espreso.tvОбществоЯневский отказался работать в президентском Совете по вопросам свободы слова

Яневский отказался работать в президентском Совете по вопросам свободы слова


фото: zik
Украинский журналист Данила Яневский отказался работать в Совете по свободе слова при Офисе президента

Об этом Яневский сообщил в YouTube в эфире Skrypin.ua.

"Вчера с удивлением узнал, что моя персона то ли избрана, то ли входит в состав президентского совета по вопросам свободы слова. При всем уважении к высокому обществу и лично к главе государства, вынужден сообщить о невозможности участия в этом совете. Причин несколько и они такие. Первая. Я не понимаю политического курса новой власти. Вторая. Я не являюсь представителем никакого средства массовой информации. Зато я являюсь учредителем общественной организации", - сказал Яневский.

Также Яневский пояснил, что по его мнению никаких проблем со свободой слова в Украине нет.

  • Напомним, что в Офисе президента Украины 16 сентября провел первое заседание Совет по вопросам свободы слова. Отмечается что, на совещании присутствовали заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Председательствовал эксперт информационного департамента Офиса президента Максим Кречетов. Также были более 30 представителей СМИ.
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