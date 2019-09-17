Яневский отказался работать в президентском Совете по вопросам свободы слова

17 сентября, 2019, 17:28

Украинский журналист Данила Яневский отказался работать в Совете по свободе слова при Офисе президента

Об этом Яневский сообщил в YouTube в эфире Skrypin.ua.

"Вчера с удивлением узнал, что моя персона то ли избрана, то ли входит в состав президентского совета по вопросам свободы слова. При всем уважении к высокому обществу и лично к главе государства, вынужден сообщить о невозможности участия в этом совете. Причин несколько и они такие. Первая. Я не понимаю политического курса новой власти. Вторая. Я не являюсь представителем никакого средства массовой информации. Зато я являюсь учредителем общественной организации", - сказал Яневский.

Также Яневский пояснил, что по его мнению никаких проблем со свободой слова в Украине нет.