Расстрел Майдана: Горбатюк объяснил, в чем именно подозревают Януковича
Об этом заявил начальник управления специальных расследований ГПУ Украины Сергей Горбатюк, передает НВ.
"Это издание приказов. В этих подозрениях инкриминируется издание приказов на применение правоохранителями насилия вне рамок законодательства, применение оружия, не предусмотренного внутренними инструкциями (имеется в виду заряжание охотничьими патронами)", - пояснил Горбатюк.
По его словам, в рамках эпизода "штурма Майдана" 18-19 февраля президенту-беглецу инкриминируют незаконную организацию антитеррористической операции, а также издание приказов об использовании штатного нарезного огнестрельного оружия против неопределенного числа протестующих с целью запугивания и разгона митингов, добавил он.
"И на этапе 20 февраля - именно это применение оружия в неопределенному кругу лиц - уже содержит признаки террористического акта", - подытожил Горбатюк.
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