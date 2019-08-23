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Espreso.tvОбществоРасстрел Майдана: Горбатюк объяснил, в чем именно подозревают Януковича

Расстрел Майдана: Горбатюк объяснил, в чем именно подозревают Януковича


фото: politeka
Экс-президенту Украины Виктору Януковичу инкриминируют издание приказов по применению оружия, не предусмотреного внутренними инструкциями

Об этом заявил начальник управления специальных расследований ГПУ Украины Сергей Горбатюк, передает НВ.

"Это издание приказов. В этих подозрениях инкриминируется издание приказов на применение правоохранителями насилия вне рамок законодательства, применение оружия, не предусмотренного внутренними инструкциями (имеется в виду заряжание охотничьими патронами)", - пояснил Горбатюк.

По его словам, в рамках эпизода "штурма Майдана" 18-19 февраля президенту-беглецу инкриминируют незаконную организацию антитеррористической операции, а также издание приказов об использовании штатного нарезного огнестрельного оружия против неопределенного числа протестующих с целью запугивания и разгона митингов, добавил он.

"И на этапе 20 февраля - именно это применение оружия в неопределенному кругу лиц - уже содержит признаки террористического акта", - подытожил Горбатюк.

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