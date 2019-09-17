Предполагаемая встреча Путина и Зеленского состоится в октябре, - росСМИ

17 сентября, 2019, 08:37

Если в Минске стороны достигнут договоренностей по разведению сил и подпишут единую редакцию "формулы Штанмайера", то встреча двух президентов, вероятно, состоится в октябре - на саммите в "нормандском формате"

Об этом сообщает российский "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

"В Минске 18 сентября соберется контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины. На заседании будут согласованы сроки разведения сил конфликтующих сторон, а также утверждена и подписана единственная редакция "формулы Штайнмайера". Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре - на саммите в "нормандском формате", - приблизится к 100%", - говорится в сообщении источника.

Напомним, ранее Зеленский рассказывал о 3 приоритетных задачах "нормандской" встречи:

решение вопроса, а не поднятия темы, окончательного обмена "всех на всех";

решения четких сроков разведения войск возле Золотого и Петровского, а потом четкие сроки, когда будет разведение войск вдоль всей контактной линии;

четкие сроки обсуждения местных выборов в ОРДЛО. До выборов должен состояться вывод всех войск из временно оккупированных территорий.

Перед этим он настаивал на встрече "нормандской четверки" в сентябре.