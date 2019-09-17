Правительство внимательно изучает ситуацию с ПриватБанком, а не ищет "компромиссов", - Гончарук прокомментировал статью FT
Об этом говорится на официальной странице премьера в Facebook.
"Чтобы избежать дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки над "i". Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдудщим независимым наблюдательным советом банка). Никаких переговоров Правительство ни с кем не ведет", - сообщил Гончарук.
"Более того, журналистам FT я подчеркивал, что не настолько глубоко знаю юридические детали этого дела, чтобы его комментировать по существу. Но я уверен, что будет сделано все, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины. И сделано это будет в тесных консультациях с международными партнерами", - добавил он.
- Напомним, 17 сентября издание Financial Times опубликовало статью с комментарием премьер-министра Украины Алексея Гончарука, где тот сообщил, что украинская власть ищет "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским для разрешения ситуации с ПриватБанком.
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