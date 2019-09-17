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Espreso.tvОбществоПравительство внимательно изучает ситуацию с ПриватБанком, а не ищет "компромиссов", - Гончарук прокомментировал статью FT

Правительство внимательно изучает ситуацию с ПриватБанком, а не ищет "компромиссов", - Гончарук прокомментировал статью FT


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что его заявление для Financial Times о якобы поисках "компромисса" с олигархом Игорем Коломойским по делу ПриватБанка преувеличено

Об этом говорится на официальной странице премьера в Facebook.

"Чтобы избежать дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки над "i". Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдудщим независимым наблюдательным советом банка). Никаких переговоров Правительство ни с кем не ведет", - сообщил Гончарук.

"Более того, журналистам FT я подчеркивал, что не настолько глубоко знаю юридические детали этого дела, чтобы его комментировать по существу. Но я уверен, что будет сделано все, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины. И сделано это будет в тесных консультациях с международными партнерами", - добавил он.

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