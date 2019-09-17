ПЦУ заявила о фактическом признании со стороны Александрийского патриархата

17 сентября, 2019, 17:38

Православная церковь Украины заявила о де-факто признании со стороны Александрийского патриархата

Как отметила пресс-служба ПЦУ, 11-14 сентября 2019 года Украинская делегация находилась в митрополии Лангады (Греческая Республика), где сослужила с иерархами трех поместных церквей.

"В богослужении, кроме иерархов Константинопольского Патриархата, Элладской Православной Церкви и Православной Церкви Украины, принял участие иерарх Александрийской Православной Церкви - епископ Мозамбикский Хризостом (Карангунис)", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что сослужение с архиереем с Александрийского патриархата показало евхаристическую единство, то есть признание "де-факто" церкви Украины еще одной поместной церковью.

28 августа Синод Элладской церкви подтвердил каноничность предоставления ПЦУ автокефалии Константинопольским патриархом Варфоломеем. Окончательное решение о признании ПЦУ вынесет глава Элладской церкви архиепископ Иероним.

Православная церковь Украины была создана на Объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, который подтверждает автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

В состав ПЦУ уже перешло более 500 приходов из состава Московского патриархата в Украине.

Московский патриархат отказался признать Православную церковь Украины. Его примеру последовали зависимые от Москвы Антиохийский патриархат, Правосласная церковь Чешских и Словацких земель, Польская православная церковь, а также союзная РПЦ Сербская церковь.