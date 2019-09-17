ПЦУ заявила о фактическом признании со стороны Александрийского патриархата
Как отметила пресс-служба ПЦУ, 11-14 сентября 2019 года Украинская делегация находилась в митрополии Лангады (Греческая Республика), где сослужила с иерархами трех поместных церквей.
"В богослужении, кроме иерархов Константинопольского Патриархата, Элладской Православной Церкви и Православной Церкви Украины, принял участие иерарх Александрийской Православной Церкви - епископ Мозамбикский Хризостом (Карангунис)", - говорится в сообщении.
В ПЦУ отметили, что сослужение с архиереем с Александрийского патриархата показало евхаристическую единство, то есть признание "де-факто" церкви Украины еще одной поместной церковью.
28 августа Синод Элладской церкви подтвердил каноничность предоставления ПЦУ автокефалии Константинопольским патриархом Варфоломеем. Окончательное решение о признании ПЦУ вынесет глава Элладской церкви архиепископ Иероним.
Православная церковь Украины была создана на Объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.
Томос, который подтверждает автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптихе поместных православных церквей мира.
В состав ПЦУ уже перешло более 500 приходов из состава Московского патриархата в Украине.
Московский патриархат отказался признать Православную церковь Украины. Его примеру последовали зависимые от Москвы Антиохийский патриархат, Правосласная церковь Чешских и Словацких земель, Польская православная церковь, а также союзная РПЦ Сербская церковь.
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