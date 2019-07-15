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Espreso.tvМирКомиссия Элладской церкви поддержала признание ПЦУ, - СМИ

Комиссия Элладской церкви поддержала признание ПЦУ, - СМИ

Синодальные комиссии Элладской православной церкви пришли к выводу о необходимости признания ПЦУ, сообщает ВВС Украина со ссылкой на источники

По данным ВВС News Украина, две синодальные комиссии Элладской церкви, которые уполномочили изучить этот вопрос, пришли к выводу о необходимости признания ПЦУ.

Ряд собеседников указывают, что признание ПЦУ со стороны греков может произойти не ранее октября этого года. Именно тогда может произойти архиерейский собор Элладской церкви, который уполномочен принимать это решение.

Пока никаких официальных анонсов признание ПЦУ со стороны Элладской церкви не было.

Элладская православная церковь должна стать первой после Вселенского патриархата, которая признает автокефальной православной церкви Украины и вступит с ней в евхаристическое общение.

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