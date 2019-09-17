Лукашенко предложил США подключиться к урегулированию на Донбассе

17 сентября, 2019, 17:53

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США могли бы способствовать урегулированию конфликта на Донбассе

Об этом Лукашенко заявил в Минске на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, сообщает БЕЛТА.

"США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта... Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы.

"Новые идеи должны появиться", - считает Лукашенко.

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