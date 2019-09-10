10 сентября, 2019, 16:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2021 году Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки

Об этом он сказал на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа - США в Минске, предложив провести через два года еще одну встречу на стадионе "Динамо", сообщает tut. by .

"Через два года, если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей США. Уточняю, чтобы не заподозрили неладное, будто мы Америку хотим присоединить. На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США. Потому что в США должны проводить этот матч", - сказал он.

"С Дональдом Трампом мы договоримся, в 2021 году он победит на выборах и, я думаю, появится здесь, на этом стадионе, в столице, как я уже сказал, очередных легкоатлетических игр, матча века", - добавил Лукашенко.