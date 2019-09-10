"С Трампом договоримся": Лукашенко пообещал сделать Минск столицей США (видео)
Об этом он сказал на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа - США в Минске, предложив провести через два года еще одну встречу на стадионе "Динамо", сообщает tut. by .
"Через два года, если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей США. Уточняю, чтобы не заподозрили неладное, будто мы Америку хотим присоединить. На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США. Потому что в США должны проводить этот матч", - сказал он.
"С Дональдом Трампом мы договоримся, в 2021 году он победит на выборах и, я думаю, появится здесь, на этом стадионе, в столице, как я уже сказал, очередных легкоатлетических игр, матча века", - добавил Лукашенко.
Глядзець да канца. Без смс и рэгистрацыи. Минск - сталица ЗША. pic.twitter.com/FeQw5er2w3- вумные Вужака (@seller_shmeller) 9 сентября 2019
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