Форвард верит, что пробьется с "Динамо" в сборную Испании

17 сентября, 2019, 14:44

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль готов бороться за вызов в сборную Испании

Об этом сообщает xsport.

Форвард киевского "Динамо" Фран Соль проводит первый полноценный сезон в чемпионате Украины. Амбиции испанского футболиста зашкаливают, нападающий верит, что благодаря "Динамо" может попасть в сборную Испании.



"Я хотел сделать новый шаг в карьере, попробовать свои силы в еврокубках. Чем больше ты прогрессируешь, играешь в более известном клубе, тем больше у тебя шансов играть за национальную сборную. "Виллем II" - клуб менее высокого уровня, а "Динамо" знают гораздо больше", - признался Соль.



27-летний испанец присоединился к киевлянам зимой 2019-го. За этот период нападающий успел провести 8 матчей, забить 2 мяча и отдать одну голевую передачу.