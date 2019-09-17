Форвард верит, что пробьется с "Динамо" в сборную Испании
17 сентября, 2019, 14:44
Форвард киевского "Динамо" Фран Соль проводит первый полноценный сезон в чемпионате Украины. Амбиции испанского футболиста зашкаливают, нападающий верит, что благодаря "Динамо" может попасть в сборную Испании.
Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль готов бороться за вызов в сборную Испании
Об этом сообщает xsport.
Форвард киевского "Динамо" Фран Соль проводит первый полноценный сезон в чемпионате Украины. Амбиции испанского футболиста зашкаливают, нападающий верит, что благодаря "Динамо" может попасть в сборную Испании.
"Я хотел сделать новый шаг в карьере, попробовать свои силы в еврокубках. Чем больше ты прогрессируешь, играешь в более известном клубе, тем больше у тебя шансов играть за национальную сборную. "Виллем II" - клуб менее высокого уровня, а "Динамо" знают гораздо больше", - признался Соль.
27-летний испанец присоединился к киевлянам зимой 2019-го. За этот период нападающий успел провести 8 матчей, забить 2 мяча и отдать одну голевую передачу.
- В апреле Фран Соль уже заявлял о готовности попасть в сборную Испании.
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