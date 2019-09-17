 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФорвард верит, что пробьется с "Динамо" в сборную Испании

Форвард верит, что пробьется с "Динамо" в сборную Испании


фото: dynamokyiv.com
Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль готов бороться за вызов в сборную Испании

Об этом сообщает xsport.

Форвард киевского "Динамо" Фран Соль проводит первый полноценный сезон в чемпионате Украины. Амбиции испанского футболиста зашкаливают, нападающий верит, что благодаря "Динамо" может попасть в сборную Испании.

"Я хотел сделать новый шаг в карьере, попробовать свои силы в еврокубках. Чем больше ты прогрессируешь, играешь в более известном клубе, тем больше у тебя шансов играть за национальную сборную. "Виллем II" - клуб менее высокого уровня, а "Динамо" знают гораздо больше", - признался Соль.

27-летний испанец присоединился к киевлянам зимой 2019-го. За этот период нападающий успел провести 8 матчей, забить 2 мяча и отдать одну голевую передачу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать