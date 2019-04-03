Соль верит, что попадет с "Динамо" в сборную Испании
3 апреля, 2019, 11:25
Форвард "Динамо" Фран Соль оценил возможность вызова в сборную Испании с киевской команды
Об этом сообщает "Зе Интервьюер" .
"Реально, чтобы меня с" Динамо "позвали в сборную Испании? Конечно. Если ты хорошо играешь в таком клубе, как" Динамо ", то тебя могут заметить и позвать. Если я пошел по этому пути, то могу попасть в сборную", - сказал Соль.
- Напомним, 2 марта испанец Фран Соль получил травму плеча в матче 21-го тура УПЛ против "Десны". Форвард вернется в состав команды через 2-3 месяца.
- Форвард "Динамо" Фран Соль выложил фото после операции и пожелал одноклубникам победы над "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы
- Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал испанского форварда киевлян Франа Соля за отсутствие голов.
Читайте также
-
-
-
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
Читайте также
-
-
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается