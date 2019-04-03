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Соль верит, что попадет с "Динамо" в сборную Испании


фото: Reuters
Форвард "Динамо" Фран Соль оценил возможность вызова в сборную Испании с киевской команды

Об этом сообщает "Зе Интервьюер" .

"Реально, чтобы меня с" Динамо "позвали в сборную Испании? Конечно. Если ты хорошо играешь в таком клубе, как" Динамо ", то тебя могут заметить и позвать. Если я пошел по этому пути, то могу попасть в сборную", - сказал Соль.

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