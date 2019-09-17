Формула обмена "всех на всех" не является жизнеспособной, - Пристайко

17 сентября, 2019, 10:48

В список для обмена пытаются впихнуть криминальных авторитетов, которые не причастны к войне

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Радио Свобода".

"Что касается обмена, то я вам скажу, что идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособной. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все". Когда в этих списках появляются криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, что находятся с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как материал для обмена, а на самом деле, это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту, - тогда эти списки не согласовываются", - сказал Пристайко.

Ранее президент Зеленский называл 3 приоритетные задачи "нормандской" встречи, где, в частности, и договоренность по поводу обмена "всех на всех":