Формула обмена "всех на всех" не является жизнеспособной, - Пристайко
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Радио Свобода".
"Что касается обмена, то я вам скажу, что идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособной. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все". Когда в этих списках появляются криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, что находятся с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как материал для обмена, а на самом деле, это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту, - тогда эти списки не согласовываются", - сказал Пристайко.
Ранее президент Зеленский называл 3 приоритетные задачи "нормандской" встречи, где, в частности, и договоренность по поводу обмена "всех на всех":
- решение вопроса, а не поднятие темы, окончательного обмена "всех на всех";
- решение четких сроков разведения войск вблизи Золотого и Петровского, а потом четкие сроки, когда будет разведение войск вдоль всей контактной линии;
- четкие сроки обсуждения местных выборов в ОРДЛО. До выборов должен состояться вывод всех войск из временно оккупированных территорий.
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