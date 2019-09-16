Зеленский назвал 3 приоритетные задачи "нормандской" встречи
16 сентября, 2019, 14:04
Президент Владимир Зеленский рассказал о приоритетных шагах Украины на встрече "нормандской четверки"
Об этом он заявил во время совместной пресс конференции с президентом Словакии, передает Еспресо.TV
"Последняя встреча состоялась в середине октября 2016 года. Когда война в стране, такие встречи не могут происходить раз в 3 года, у нас нет времени столько ждать", - отметил президент.
По его словам, должны быть следующие основные шаги в "нормандском формате":
- решение вопроса, а не поднятие темы, окончательного обмена "всех на всех";
- решения четких сроков разведения войск вблизи Золотого и Петровского, а потом четкие сроки, когда будет разведения войск вдоль всей контактной линии;
- четкие сроки обсуждения местных выборов в ОРДЛО. До выборов должен состояться вывод всех войск из временно оккупированных территорий.
"Ожидаю, что будет нормальный результат. Надеюсь, что европейские страны поддержат Украину, а следующая встреча будет не за 3 года, а будет очень часто, пока мы не решим вопрос о возвращении наших территорий и прекращение войны", добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что он настаивал на встрече "нормандской четверки" в сентябре.
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