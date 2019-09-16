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Espreso.tvОбществоЗеленский назвал 3 приоритетные задачи "нормандской" встречи

Зеленский назвал 3 приоритетные задачи "нормандской" встречи


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский рассказал о приоритетных шагах Украины на встрече "нормандской четверки"

Об этом он заявил во время совместной пресс конференции с президентом Словакии, передает Еспресо.TV

"Последняя встреча состоялась в середине октября 2016 года. Когда война в стране, такие встречи не могут происходить раз в 3 года, у нас нет времени столько ждать", - отметил президент.

По его словам, должны быть следующие основные шаги в "нормандском формате":

  • решение вопроса, а не поднятие темы, окончательного обмена "всех на всех";
  • решения четких сроков разведения войск вблизи Золотого и Петровского, а потом четкие сроки, когда будет разведения войск вдоль всей контактной линии;
  • четкие сроки обсуждения местных выборов в ОРДЛО. До выборов должен состояться вывод  всех войск из временно оккупированных территорий.

"Ожидаю, что будет нормальный результат. Надеюсь, что европейские страны поддержат Украину, а следующая встреча будет не за 3 года, а будет очень часто, пока мы не решим вопрос о возвращении наших территорий и прекращение войны", добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что он настаивал на встрече "нормандской четверки" в сентябре.

 

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