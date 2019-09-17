Фанов сборной Украины не пустят на матч отбора Евро-2020 с Сербией

17 сентября, 2019, 15:50

Болельщикам сборной Украины не будут продавать билеты на гостевой матч отбора Евро-2020 против Сербии в Белграде

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в facebook.

УАФ достигла договоренности с Футбольным союзом Сербии о том, что билеты на матч квалификации Евро-2020 Сербия - Украина по квоте Украинской ассоциации не будут реализовываться.

Такое решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций с сербскими ультрас, которые известны своей пророссийской позицией.

Ранее Футбольный союз Сербии отказался от квот на билеты на отборочный матч с Украиной во Львове.

Матч Сербия - Украина состоится 17 ноября.