Фанов сборной Украины не пустят на матч отбора Евро-2020 с Сербией
17 сентября, 2019, 15:50
Болельщикам сборной Украины не будут продавать билеты на гостевой матч отбора Евро-2020 против Сербии в Белграде
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в facebook.
УАФ достигла договоренности с Футбольным союзом Сербии о том, что билеты на матч квалификации Евро-2020 Сербия - Украина по квоте Украинской ассоциации не будут реализовываться.
Такое решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций с сербскими ультрас, которые известны своей пророссийской позицией.
Ранее Футбольный союз Сербии отказался от квот на билеты на отборочный матч с Украиной во Львове.
Матч Сербия - Украина состоится 17 ноября.
- Напомним, 7 июня во Львове сборная Украины разгромила Сербию в отборе Евро-2020 и получила одну из крупнейших побед в своей истории.
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