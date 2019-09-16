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Espreso.tvМирИран заявляет о возможности ракетного удара по базам США

Иран заявляет о возможности ракетного удара по базам США

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде напомнил, что военные объекты США находятся в зоне досягаемости иранских ракет

Об этом пишет DW со ссылкой на иранские СМИ.

"Каждый должен знать, что американские военные базы и авианосцы, которые расположены в радиусе 2 тысяч км от Ирана, находятся в пределах досягаемости наших ракет", - заявил бригадный генерал.

Амир Али Хаджизаде подчеркнул, что его страна всегда готова "к полноценной войны".

Он добавил, что после того как в июне Иран сбил американский беспилотник над Ормузский пролив, Воздушно-космические силы страны были «приведены полную боевую готовность». По словам Хаджизаде, иранские ракеты были нацелены на американские военные базы в Катаре, ОАЭ и Омане.

"Если бы США отреагировали (на сбитый беспилотник - ред), то мы бы нанесли удар по этой цели", - заверил военный.

Напомним, что 20 июня Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

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