Выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря, - законопроект

16 сентября, 2019, 21:55

Выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря 2019 года, говорится в заключительных положениях законопроекта о столице

Об этом говорится в законопроекте о столице, текст которого появился на сайте парламента.

Так, группа нардепов от "Слуги народа" внесла в Раду предложения по изменениям в действующий закон о столице. Среди инициатив - внеочередные выборы мэра Киева 8 декабря 2019 года.

"В соответствии с пунктом 30 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить внеочередные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 года и провести их в порядке, определенном законом "О местных выборах" с учетом особенностей, определенных настоящим Законом", - говорится в законопроекте.

Кроме того, данный законопроект предусматривает разделение должностей председателя Киевской городской государственной администрации и мэра Киева. Так, в законопроекте указано, что председатель КГГА назначается президентом и не может занимать никакие другие должности. Отметим, на данный момент мэр Киева автоматически возглавляет и КГГА.