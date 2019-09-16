Выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря, - законопроект
Об этом говорится в законопроекте о столице, текст которого появился на сайте парламента.
Так, группа нардепов от "Слуги народа" внесла в Раду предложения по изменениям в действующий закон о столице. Среди инициатив - внеочередные выборы мэра Киева 8 декабря 2019 года.
"В соответствии с пунктом 30 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить внеочередные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 года и провести их в порядке, определенном законом "О местных выборах" с учетом особенностей, определенных настоящим Законом", - говорится в законопроекте.
Кроме того, данный законопроект предусматривает разделение должностей председателя Киевской городской государственной администрации и мэра Киева. Так, в законопроекте указано, что председатель КГГА назначается президентом и не может занимать никакие другие должности. Отметим, на данный момент мэр Киева автоматически возглавляет и КГГА.
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