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Espreso.tvОбществоВ Индии перевернулась лодка с туристами: 12 погибших

В Индии перевернулась лодка с туристами: 12 погибших

В Индии 12 человек погибли и 20 пропали без вести после того, как на реке Годавари, на юге страны, перевернулась туристическая лодка

Об этом сообщает BBC .

Сообщается, что инцидент произошел в результате столкновения лодки со скалой. На момент аварии на борту лодки находилось около 60 человек. При этом катер работал без лицензии.

Местные власти сообщили, что 26 человек удалось успешно эвакуировать. Спасательные службы продолжают поисковые работы на реке.

Из-за инцидента все водные перевозки в регионе были прекращены.

Ранее сообщалось, что в Демократической республике Конго затонуло китобойное судно, в результате чего 34 человека пропали без вести.

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