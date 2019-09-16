В ДР Конго затонуло китобойное судно, десятки людей пропали без вести
16 сентября, 2019, 13:30
На реке Конго в Демократической республике Конго затонуло китобойное судно
Как сообщает ВВС , 34 человека пропали без вести.
По данным местной полиции, лодка направлялся в столицу Демократической республики Конго Киншасы из провинции Мэй Ндомбе. Удалось спасти 76 пассажиров.
Причина аварии пока не сообщается.
Читайте также: В Конго поезд сошел с рельсов, десятки погибших
В лодке могло не быть спасательных жилетов. Отмечается, что многие из пассажиров не мог плавать.
Лодка использовали как транспортное средство.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019