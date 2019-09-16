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Espreso.tvОбществоВ ДР Конго затонуло китобойное судно, десятки людей пропали без вести

В ДР Конго затонуло китобойное судно, десятки людей пропали без вести


фото: allafrica
На реке Конго в Демократической республике Конго затонуло китобойное судно

Как сообщает ВВС , 34 человека пропали без вести.

По данным местной полиции, лодка направлялся в столицу Демократической республики Конго Киншасы из провинции Мэй Ндомбе. Удалось спасти 76 пассажиров.

Причина аварии пока не сообщается.

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В лодке могло не быть спасательных жилетов. Отмечается, что многие из пассажиров не мог плавать.

Лодка использовали как транспортное средство.

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