В РФ продолжается следствие в отношении украинских моряков, - Денисова

16 сентября, 2019, 15:35

В России продолжается предварительное следствие по 24 украинским морякам, которых она захватила в плен в ноябре 2018 года

Об этом рассказала украинская омбудсвумен Людмила Денисова в интервью Lb.ua.

"Сейчас уголовное дело (по морякам, - ред.) - на стадии предварительного следствия. Адвокаты знакомятся с материалами. Затем возможно дело будет передано в суд или будет принято какое-то другое процессуальное решение. Но сегодня украинские моряки освобождены под мое поручительство. Такое ходатайство удовлетворил старший следователь, который ведет это дело", - заявила Денисова.

Напомним, что моряков освободили из плена РФ 7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".