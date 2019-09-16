В Пакистане допустили возможность ядерной войны с Индией

16 сентября, 2019, 14:32

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что конфликт между Индией и Пакистаном может перерасти в ядерную войну

Об этом сообщает The Telegraph .

Имран Хан отметил, что Пакистан не начнет войну первым, но когда бьются две ядерные державы, возможен переход к ядерной войне.

"Пакистан никогда не станет войну. Я пацифист, я против войны. Но что я ясно сказал: когда две страны с ядерным оружием дерутся - если они ведут конвенционный войну - есть все возможности закончить ядерной войной", - заявил Хан.

На вопрос, разделяет ли он мнение главы МИД Пакистана о том, что ситуация может спровоцировать ядерную войну, премьер-министр сказал: "Абсолютно".

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Имран Хан также добавил, что разочарован международной реакцией на решение индийского премьера Нарендры Моди отменить самоуправления в индийском Кашмире и обвинил Индию "в геноциде".

Напомним, ранее экс-глава Пентагона Джеймс Маттис назвал Пакистан самой опасной страной на свете.