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Espreso.tvМирЭкс-глава Пентагона назвал самую опасную страну на свете

Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну на свете


фото: reuters
Экс-министр обороны США Джеймс Маттис назвал Пакистан самой опасной страной из-за уровня радикализации общества и стремительного развития ядерного оружия
Об этом сообщает Hindustan Times .

Маттис описал свою позицию относительно Пакистана в автобиографии Call Sign Chaos: Learning to Lead, презентация которой состоялась 3 сентября.

"Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю Пакистан наиболее опасной из-за радикализации общества и наличия ядерного оружия. Мы не можем иметь самый динамичный ядерный арсенал в мире, который попадает в руки террористов, размножающихся среди них. Результат будет катастрофическим", - пишет Маттис.

Издание сообщает, что Пакистан обладает наибольшим ядерным арсеналом в мире и имеет большое количество тактического оружия.

Бывший министр в своей работе также критикует нынешнее правительство Пакистана, заявляя, что у них нет лидеров, которые заботились бы о будущем.

Раскритиковал он и "одержимость" Пакистана   Индией. По его словам, Пакистан "рассматривает всю геополитику сквозь призму своей враждебности по отношению к Индии", что, в свою очередь, сформировало их политики и по Афганистану.

Американо-пакистанские отношения Маттис охарактеризовал как отношения, полные противоречий и недоверия.

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