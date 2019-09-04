Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну на свете
Маттис описал свою позицию относительно Пакистана в автобиографии Call Sign Chaos: Learning to Lead, презентация которой состоялась 3 сентября.
"Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю Пакистан наиболее опасной из-за радикализации общества и наличия ядерного оружия. Мы не можем иметь самый динамичный ядерный арсенал в мире, который попадает в руки террористов, размножающихся среди них. Результат будет катастрофическим", - пишет Маттис.
Издание сообщает, что Пакистан обладает наибольшим ядерным арсеналом в мире и имеет большое количество тактического оружия.
Бывший министр в своей работе также критикует нынешнее правительство Пакистана, заявляя, что у них нет лидеров, которые заботились бы о будущем.
Раскритиковал он и "одержимость" Пакистана Индией. По его словам, Пакистан "рассматривает всю геополитику сквозь призму своей враждебности по отношению к Индии", что, в свою очередь, сформировало их политики и по Афганистану.
Американо-пакистанские отношения Маттис охарактеризовал как отношения, полные противоречий и недоверия.
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