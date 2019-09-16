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Espreso.tvОбществоВ бюджете 2020 на выплату госдолга предусмотрено 438 млрд

В бюджете 2020 на выплату госдолга предусмотрено 438 млрд

Украина в 2020 году должна направить 438, 1 млрд грн на погашение и обслуживание государственного долга. Это на 20 млрд грн больше, чем в этом году

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова во время брифинга после заседания правительства, передает УНИАН .

"Нам придется отдать около 438, 1 млрд грн - это очень много, это наши расходы на погашение и обслуживание долга в следующем году. Это с одной стороны вызов, с другой - это то, на что направлена наша работа в следующем году", - сказала Маркарова.

  • Напомним, в бюджете 2019 на обслуживание и возврат и внешних, и внутренних долгов заложено почти 418 млрд грн. Из них почти 180 млрд грн, или более 6 млрд долларов - выплаты по внешнему долгу.

 

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