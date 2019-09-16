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Espreso.tvОбществоУ Лукашенко прокомментировали информацию о создании конфедерации с РФ

У Лукашенко прокомментировали информацию о создании конфедерации с РФ


фото: tyt.by
Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала информацию СМИ о программе экономической интеграции Беларуси и России

В комментарии Нашей Ниве она отметила, что стороны нацелены на экономически целесообразные изменения, которые не ставят под сомнение независимость Беларуси и России.

"Это святое! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никакие совместные органы не создаются - к этому страны не готовы", - заявила Наталия Эйсмонт.

По ее словам, "громкие" высказывания, что Беларусь и РФ могут объединиться в конфедеративное государство на уровне экономик, Минск расценивает как "журналистские штампы".

"Что касается вопроса о "вбросе" - программа станет программой, только тогда, когда ее подпишут президенты и она будет принята на высшем Госсовете в декабре - опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается", - добавила представитель белорусского президента.

Напомним, что газета "Коммерсантъ" написала, что программа интеграции РФ и Беларуси предусматривает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание "единого регулятора" энергетического рынка и объединение таможенной политики.

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