Россия и Беларусь планируют создать конфедерацию до 2022 года

"Она (программа экономической интеграции России и Беларуси, парафирована сторонами в начале сентября, но публично не раскрывалась - ред.) рассчитана на полтора года и предусматривает частичное объединение двух экономических систем с января 2021", - говорится в сообщении.

При этом речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и подобныхсоцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, единственном регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отрасли. То есть с 2022 планируется создать конфедеративное государство с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе.

Страны пока не решились ввести единую валюту или объединить эмиссионные банки. Однако, они собираются частично объединить платежные системы. С 2021 введут единый доступ к госзакупкам.

Программа никак не затрагивает государственное устройство России и Беларуси, оборону, государственную безопасность, образование, здравоохранение и науку.

Премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали "Программу действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства "еще 6 сентября, однако документ до сих пор не опубликовано.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Румаса, ранее возглавлявшего Банк развития, премьер-министром страны 18 августа 2018 года.