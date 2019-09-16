Россия и Беларусь планируют создать конфедерацию до 2022 года
"Она (программа экономической интеграции России и Беларуси, парафирована сторонами в начале сентября, но публично не раскрывалась - ред.) рассчитана на полтора года и предусматривает частичное объединение двух экономических систем с января 2021", - говорится в сообщении.
При этом речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и подобныхсоцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, единственном регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отрасли. То есть с 2022 планируется создать конфедеративное государство с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе.
Страны пока не решились ввести единую валюту или объединить эмиссионные банки. Однако, они собираются частично объединить платежные системы. С 2021 введут единый доступ к госзакупкам.
Программа никак не затрагивает государственное устройство России и Беларуси, оборону, государственную безопасность, образование, здравоохранение и науку.
Премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали "Программу действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства "еще 6 сентября, однако документ до сих пор не опубликовано.
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Румаса, ранее возглавлявшего Банк развития, премьер-министром страны 18 августа 2018 года.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019