"У Украины есть один путь - становиться крепче": Балух о формуле Штайнмайера
16 сентября, 2019, 18:56
Во время переговоров с РФ Украине нужно иметь твердую позицию
Об этом Балух рассказал в эфире Еспресо.TV
После вопроса ведущей о плане Штайнмайера: "Если мы забудем о Крыме, предоставим особый статус Донбассу и проведем там выборы - это победа или капитуляция?", Балух ответил: "Делать этого на их условиях нельзя".
"У Украины есть один путь - становиться крепче. Даже не оружие я имею в виду, а именно экономически и в плане уважения к человеку, к его достоинству", - добавил он.
Он добавил, что сейчас у Украины единственный выход - терпеть, ожидая своего часа. Выжидая свой шанс, быть к нему готовым.
- Напомним, что Балух сказал, что отдать Цемаха - это не торговля национальными интересами
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