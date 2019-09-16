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Espreso.tvОбщество"У Украины есть один путь - становиться крепче": Балух о формуле Штайнмайера

"У Украины есть один путь - становиться крепче": Балух о формуле Штайнмайера

Во время переговоров с РФ Украине нужно иметь твердую позицию

Об этом Балух рассказал в эфире Еспресо.TV

После вопроса ведущей о плане Штайнмайера: "Если мы забудем о Крыме, предоставим особый статус Донбассу и проведем там выборы - это победа или капитуляция?", Балух ответил: "Делать этого на их условиях нельзя".

"У Украины есть один путь - становиться крепче. Даже не оружие я имею в виду, а именно экономически и в плане уважения к человеку, к его достоинству", - добавил он.

Он добавил, что сейчас у Украины единственный выход - терпеть, ожидая своего часа. Выжидая свой шанс, быть к нему готовым.

  • Напомним, что Балух сказал, что отдать Цемаха - это не торговля национальными интересами

 

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