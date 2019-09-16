"Может, я пойду": Богдан о преемнике Кличко в КГГА

16 сентября, 2019, 13:03

Глава Офиса президента заявил, что аудитория считает его главным оппонентом Владимира Кличко

Об этом он сказал в интервью " ВВС. Украина".

4 сентября правительство согласовало увольнение Виталия Кличко с должности руководителя КГГА. Однако указа президента до сих пор нет. Отвечая на вопрос журналистов, уволят Владимира Кличко с должности главы КГГА, председатель ОПГ ответил: "Мы обязаны это сделать, согласно Конституции".

Относительно того, почему этого до сих пор не сделали, Богдан отшучивается: "Смотрим за ним".

"Нам нравится, как он ведет себя ... (смеется). Не знаю, как переформулировать эту нецензурную фразу ..." Лучше ужасный конец, чем ужас без конца "(смеется)", - отметил председатель ОПГ.

Андрей Богдан также отметил, что их команда "каждый вопрос прорабатывает, выстраивает, понимает следующий шаг, и третий, и четвертый".

На вопрос журналистов, есть ли у них готовый кандидат на место Кличко, Богдан ответил: "Самая большая проблема в этом всем - это кандидаты (смеется). Кандидатур много. Может, я даже пойду".

Вместе с тем он добавил, что никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория, по словам самого Богдана, видит оппонентом Кличко именно его.

"Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил - как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, - я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным" .