Освобожденные военные моряки и политзаключенные получили новые биометрические паспорта
16 сентября, 2019, 12:19
Военные моряки и политзаключенные, которые потеряли свои документы во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории РФ, получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и загранпаспорта
Об этом сообщает пресс служба ГМСУ в Facebook.
Отмечается, что Государственная миграционная служба Украины организовала выезд мобильного пункта "Паспортного сервиса" к местам, где освобождены украинцы находятся на лечении.
Также сообщается, что Государственная налоговая служба помогла уволенным Украинский получить регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019