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Espreso.tvОбществоОсвобожденные военные моряки и политзаключенные получили новые биометрические паспорта

Освобожденные военные моряки и политзаключенные получили новые биометрические паспорта

Военные моряки и политзаключенные, которые потеряли свои документы во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории РФ, получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и загранпаспорта

Об этом сообщает пресс служба ГМСУ в Facebook.

Отмечается, что Государственная миграционная служба Украины организовала выезд мобильного пункта "Паспортного сервиса" к местам, где освобождены украинцы находятся на лечении.

Также сообщается, что Государственная налоговая служба помогла уволенным Украинский получить регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

 

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