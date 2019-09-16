Паралимпийская сборная Украины заняла 1-е место на чемпионате мира по плаванию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Паралимпийская сборная Украины по плаванию вернулась в Киев из Лондона, где выступала на чемпионате мира. Украинские пловцы заняли первое место в медальном зачете, имея в активе 55 медалей, среди которых 17 золотых, 22 серебряных и 16 бронзовых.
"Впечатления невероятные, ведь команда показала феноменальный результат, у нас самое большое количество медалей и лицензий! Однако, временами заметно, что судейство против нас. Представьте себе, спортсмен, который выходит на дистанцию, он готовился 4-7 лет, а его снимают с дистанции, потому что шапочка не так надета. Дело не в том, что надета технически плохо, а потому что реклама с другой стороны... Наши спортсмены - воспитаны проблемами", - прокомментировал победу президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.
По итогам чемпионата мира по плаванию сборная Украины получила 18 лицензий для участия в Паралимпийских играх в Токио.
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