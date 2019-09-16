Милевский намекнул о вызове в сборную Украины

16 сентября, 2019, 07:32

Известный футболист Артем Милевский заявил Андрею Шевченко, что готов к вызову в сборную Украины

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Легендарный нападающий киевского, а ныне брестского "Динамо" Артем Милевский намекнул на свое возвращение в сборную Украины, обратившись к главному тренеру Андрею Шевченко.

В составе национальной команды Украины 34-летний Милевский провел более 50 матчей и забил 8 голов.