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Espreso.tvМирДжонсон: 31 октября Великобритания выйдет с ЕС по соглашению или без

Джонсон: 31 октября Великобритания выйдет с ЕС по соглашению или без


фото: REUTERS
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон считает реальным возможность заключения с Евросоюзом соглашения о Brexit в ближайшие недели

Об этом он написал в своей колонке для Daily Telegraph.

"Если мы сможем добиться достаточного прогресса в ближайшие несколько дней, я намерен прибыть на этот важный саммит 17 октября и завершить сделку, которая будет защищать интересы бизнеса и граждан по обе стороны канала и по обе стороны границы в Ирландии", - подчеркнул Джонсон.

"Я горячо верю, что мы можем это сделать, и я считаю, что такое соглашение будет отвечать интересам не только Великобритании, но и наших европейских друзей", - добавил премьер-министр.

Он также обвинил депутатов в том, что их действия "делают любую сделку о Brexit трудно достижимой", заявив, что их тактика задержки создает впечатление, что "Британия больше не может или не намерена выходить 31 октября".

"Это ошибочное впечатление. Мы выйдем в этот день, с договором или без него", - подчеркнул Джонсон.

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