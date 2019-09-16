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Espreso.tvОбществоБалух получит жилье на правом берегу Киева

Балух получит жилье на правом берегу Киева


фото: rfe
Такое место он выбрал после совета друзей-переселенцев из Крыма

Об этом Балух рассказал в эфире Еспресо.TV

Он рассказал, что был конкретный разговор по поводу того, какой состав семьи и вопросы в каком городе и районе Владимир хотел бы получить жилье.

"Сказал не сразу, я не киевлянин. После того, как посоветовался с друзьями, после общения с переселенцами, решили, что это будет правый берег Днепра", - отметил Балух.

  • Напомним, что уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека заявила, что Балух получит жилье от государства.

 

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