Балух получит жилье на правом берегу Киева
16 сентября, 2019, 17:49
Такое место он выбрал после совета друзей-переселенцев из Крыма
Об этом Балух рассказал в эфире Еспресо.TV
Он рассказал, что был конкретный разговор по поводу того, какой состав семьи и вопросы в каком городе и районе Владимир хотел бы получить жилье.
"Сказал не сразу, я не киевлянин. После того, как посоветовался с друзьями, после общения с переселенцами, решили, что это будет правый берег Днепра", - отметил Балух.
- Напомним, что уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека заявила, что Балух получит жилье от государства.
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